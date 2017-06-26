Варшава, 26 июня, 2017, 19:08 — ИА Регнум. По словам представителя руководства польского Промышленного центра оптики Павла Глицы, оборудование ранее уже было протестировано украинской армией «на территории Украины» и получило все нужные для закупок разрешения.

Dawn M. Price, U.S. Air Force Польская военная оптика

Во время подписания договора замминистра обороны Польши Бартош Ковнацкий особо отметил, что Украина — стратегический партнёр Варшавы, а также выразил надежду на то, что данное соглашение — лишь одно из многих, которые будут подписаны в ближайшие несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война, начатая Киевом против населения юго-востока страны, несогласившегося с результатами февральского государственного переворота.

По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несколько миллионов людей стали беженцами.