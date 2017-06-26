Орел, 26 июня, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Орловские журналисты жалуются на то, что им ограничили доступ на еженедельное совещание в правительстве Орловской области.

Kremlin.ru Губернатор Орловской области Вадим Потомский

Так, «Орловские новости» 26 июня сообщили, что корреспонденту издания отказали в допуске на совещание. Представителю редакции отказ объяснили тем, что издания «нет в списках».

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«Вечерний Орёл» также сообщил о том, что теперь совещания в администрации области будут проводиться в закрытом режиме. Как сообщается, на совещание будет допускаться одна телекамера для «протокольной» съемки.

Заседание правительства Орловской области, которые проходят раз в две недели, оставляют открытыми для СМИ.

Между тем, напоминает издание, ранее проход на официальные мероприятия в региональном правительстве сделали пофамильным — таким образом власти могут контролировать, кто конкретно из представителей СМИ может быть допущен: до этого журналистов пускали по спискам изданий.

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Журналисты присутствовали на планерках в администрации региона еще со времен Егора Строева. Периодически списки корректировались, однако полностью совещания от СМИ не закрывали. В первый раз такую попытку в окружении тогда еще врио губернатора Вадима Потомского предприняли в 2014 году. Позже, правда, допуск журналистов возобновили. Еще один заход чиновники сделали в 2015 году, но позже решение было отменено. Теперь к запрету решили вернуться: правда, вряд ли ограничение на допуск журналистов убережет главу региона и правительство в целом от скандалов.