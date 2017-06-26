Москва, 26 июня, 2017, 18:56 — ИА Регнум. В течение последних трех лет ситуация с соблюдением критериев устойчивости Евразийского экономического союза (ЕАЭС) была неудовлетворительной. Так, в 2016 году все государства — члены ЕАЭС нарушали те или иные условия устойчивости экономического развития, предусмотренные Договором о ЕАЭС. Этот факт в очередной раз поднимает вопрос о необходимости разработки четкого механизма приведения макроэкономической политики сторон к соответствию критериям Договора, а также, возможно, о необходимости пересмотра самих показателей. Об этом 26 июня заявил руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) Дмитрий Коршунов, выступая на экономическом семинаре «Евразийский экономический союз: последние тенденции и перспективы» на площадке дискуссионного клуба Валдай в Москве.

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Эксперт пояснил, что в ЕАЭС наблюдаются процессы как реального, так и номинального сближения экономик, однако идут они неравномерно в разных странах Союза:

«За последние годы три из четырех стран уверенно сближались с Россией по уровню ВВП на душу населения, уменьшая разрыв примерно на 0,7−1,4 процентного пункта в год. Единственная страна, в которой такая динамика отсутствовала, — это Киргизия. Снижение разброса среднедушевых доходов идёт более медленными темпами. Так, в зоне конвергенции находятся только Россия и Армения, в то время как для Киргизии, Казахстана и Белоруссии имеет место увеличение отклонения доходов на душу населения от среднего по ЕАЭС».

При этом, Коршунов обратил внимание и на наличие определенной тенденции к сближению экономик Союза в монетарной сфере. Он напомнил, что до конца 2008 года отмечалась конвергенция краткосрочных процентных ставок в ЕАЭС. Затем финансовые потрясения в российской экономике привели к возникновению негативного спрэда между ставками. После завершения кризисного периода 2008 года спрэды между процентными ставками оставались более или менее неизменными во всех странах, за исключением Беларуси, которая пережила кризис в 2011 году. Спрэды начали расширяться в конце 2014 года на фоне неустойчивости российского рубля, пояснил он.

Отметим, что Дмитрий Коршунов рассказал и о корреляции обменных курсов государств-членов ЕАЭС, отметив, что их динамика в общем остается однонаправленной.

«Все государства-члены ЕАЭС в той или иной степени отреагировали на существенное снижение цен на нефть в 2014 году ростом номинальных обменных курсов, при этом скорость такой корректировки и время её начала в отдельных странах были различными, что привело к рассогласованиям и в динамике реальных курсов валют ЕАЭС и повлияло на торговые потоки и общую макроэкономическую волатильность», — добавил он.

В ходе своего выступления спикер подчеркнул, что в свое время с аналогичной проблемой (соблюдения критериев сбалансированного развития интеграционного объединения) столкнулась и Еврозона, когда был прописан критерий по обеспечению устойчивости суверенного внешнего долга и дефицита, но он не соблюдался.

«В итоге, при отсутствии строгой фискальной политики и бесконтрольном росте госрасходов, рост долга приобрел неустойчивый характер, что привело к пересмотру рисковых премий и суверенным долговым кризисам», — пояснил Дмитрий Коршунов.

Он уточнил, что договор о ЕАЭС содержит три показателя, которые должны соблюдаться: соотношения государственного долга к ВВП, уровень инфляции и дефицит бюджета.

«Однако на данный момент в ЕАЭС нет четко прописанного механизма имплементации этих критериев. И это задача, для которой ещё необходимо найти решение», — резюмировал эксперт.