Калуга, 26 июня, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Из-за выездов на полосы встречного движения в ДТП под Калугой за 5 месяцев 2017 года погибли 22 человека, еще 167 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом 26 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД калужского областного управления МВД России.

Все с января по май 2017 года регионе произошло 74 ДТП, связанных с выездом на «встречку». По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество аварий сократилось на 32,7%, погибших в них людей — на 37,1%, раненых — на 31%.

Так, в Думиничском районе на 272 км автодороги М-3 «Украина» водитель автомашины Renault Logan, выехал на полосу встречного движения столкнулся с автомашиной «Cadillac S CALADE». В результате ДТП пассажир Renault — молодая женщина — погибла на месте, ещё 7 человек получили травмы. Среди пострадавших оказались трое детей — 17, 14 и 13-ти лет. Двое детей с тяжелыми травмами были госпитализированы в районную больницу калужского города Сухиничи.

ДТП с выездом на полосу встречного движения в 2017 году также произошли в Дзержинском, Жуковском и Малоярославецком районах. В 15 случаях водители были в состоянии алкогольного опьянения.

Основными причинами аварий стали нарушение правил очередности проезда, превышение водителями установленной скорости движения, ошибочная оценка расстояния до встречного автомобиля.

Отметим, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Напомним, 514 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 60 человек погибли и 687 получили ранения, зарегистрировано за 5 месяцев 2017 года на территории Калужской области. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество происшествий снизилось на 24,4%, получивших ранения на 26%, а погибших на 34,8%.