Махачкала, 26 июня, 2017, 18:51 — ИА Регнум. В двух регионах на Юге России цены на бензин растут быстрее, чем в других субъектах страны. Так, в мае 2017 года в Адыгее и Дагестане цены на выросли на 2,2%, пишут «Ведомости».

Топливо

Выше, чем в этих двух субъектах, цены стали только в Республике Тыва, где показатель роста достиг 3,2%, говорится в материалах Росстата.

В среднем цены на бензин в России в мае 2017 года выросли за месяц на 0,7%, цены на дизельное топливо — на 0,4%. Если считать с начала 2017 года, то бензин поднялся в цене в среднем на 3,4%, а дизельное топливо — на 2,9%.

Средняя потребительская цена на бензин в мае составила 37,62 рубля за литр. Средняя цена на дизтопливо составила 37,68 рубля за литр.

Стоит отметить, что в Москве потребительские цены на бензин в мае выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 1,1%.

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10 регионов России с самой высокой ценой на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 1 квартала 2017 года Росстат сообщал о росте цен на автомобильное топливо в 40 субъектах РФ. Самое заметное повышение отмечалось в Челябинске (+0,8%) и Смоленске (+0,6%).

Тем не менее, в числе российских городов были и такие, которые показывали снижение роста цен на топливо. Так, в Кызыле, Брянске, Вологде, Курске и Ярославле снижение составляло 0,1 — 0,2%. А в столице Адыгее Майкопе бензин АИ 95 стоил 41,32 рубля за литр, что соответствовало восьмому месту в таблице субъектов с самыми высокими ценами на бензин. Отметим, что девятое место в рейтинге принадлежало Ставропольскому краю с ценой на этот вид бензина 41,22 рубля за литр.