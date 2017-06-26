Великий Новгород, 26 июня, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 26 июня, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АНО «НЦСМ-Новотест» Сергея Кодынева. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Места лишения свободы

По данным следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области, с ноября 2006 года по декабрь 2009 года Кодынев получил от 600 граждан из 17 регионов России денежные средства на строительство четырёх многоквартирных домов на улице Нехинской в Великом Новгороде, а также в Валдае и деревне Григорово Новгородского района на общую сумму более 680 млн рублей.

Впоследствии из этих денежных средств, как было установлено в суде, Кодынев похитил 301 млн рублей, которые использовал по своему усмотрению — потратил на цели, не связанные с исполнением обязательств по договорам долевого участия.

Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал.

Кодыневу назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к ответственности за махинации с жильём Сергей Кодынев был привлечён в 2010 году, когда он ещё был депутатом Новгородской областной думы. Судебный процесс в отношении Кодынева начался в Новгородском районном суде в августе 2012 года. С октября 2014 года Кодынев находится под стражей.

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Проблему обманутых дольщиков АНО «НЦСМ — Новотест» власти Новгородской области решили с помощью строительной компании ЗАО «Проекстрой». К концу 2013 году все обманутые дольщики «Новотеста» получили квартиры.