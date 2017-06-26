Улан-Батор, 26 июня, 2017, 18:44 — ИА Регнум. В 22 часа по местному времени сегодня, 26 июня, в Монголии закрылись избирательные участки. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сейчас все телеканалы Монголии ведут прямую трансляцию процесса подсчета голосов из здания Главного избирательного комитета Монголии.

Webnode.ru Халтмаа Баттулга

В президентских выборах за пост главы государства боролись кандидаты от трех ведущих партий: Монгольской Народной партии, Демократической партии и Монгольской Народной Революционной партии.

По предварительным данным, с большим преимуществом выигрывает кандидат от Демократической партии Халтмаа Баттулга.

На втором месте — Сайнхуу Ганбаатар от Монгольской Народной Революционной партии, право которого баллотироваться на пост президента до последних минут находилось под вопросом.

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Спикер парламента и председатель нынешней руководящей партии Миеэгомбо Энхболд находится на третьем месте.

По данным, озвученным в ходе прямой трансляции, Халтмаа Баттулга набрал более 478 тысяч голосов, Сайнхуу Ганбаатар — 384 тысяч, а Миеэгомбо Энхболд — 374 тысяч голосов.

По всей стране голосование проходило на 1983 избирательных участках, где должны были проголосовать 1,978 млн избирателей.

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Отметим, это лишь предварительные итоги выборов. Окончательный результат будет озвучен завтра, 27 июня.