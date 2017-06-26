Нижний Новгород, 26 июня, 2017, 18:43 — ИА Регнум. ПАО «Мобильные Телесистемы» инвестирует 1,2 млрд рублей в строительство центра обработки данных на территории Нижнего Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, строительство планируется начать в начале июля 2017 года.

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По словам министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерины Пивоваровой, запуск центра запланирован на IV квартал 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и ПАО «Мобильные Телесистемы» подписано в марте 2016 года. д

В компании заявляли, что строительство должно быть завершено в первой половине 2017 года.