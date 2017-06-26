Челябинск, 26 июня, 2017, 18:52 — ИА Регнум. В Челябинской области закупят 50 машин скорой помощи. Региональный бюджет направит 114,5 млн рублей на обновление автопарка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

В планах приобрести порядка 50 машин, соответствующих новому ГОСТу, утвержденному в 2017 году. Машин класса «В» на базе автомобилей «ГАЗ» будет приобретено 40 единиц, из них 20 достанутся Челябинску, еще 20 машин поступят в города области, 10 автомобилей направят в сельскую местность. Для села будут приобретены машины повышенной проходимости на базе автомобилей «УАЗ» (с полным приводом).

Напомним, за последние три года за счет регионального бюджета парк автомобилей скорой помощи пополнился на 166 единиц. В 2014 году были приобретены четыре машины класса «В» и 2 класса «А». В 2015 году Челябинская область закупила 24 машины базе автомобиля «Соболь», семь на базе «ГАЗ», 23 «УАЗа», шесть машин марки «Мерседес» и три реанимобиля (класс «С»). В 2016 году парк пополнился 34 машинами.

Всего, на текущий момент в Челябинской области на балансе станций скорой помощи числятся 464 машины, часть из которых находится в ремонте, а часть эксплуатируется, пребывая в сильно изношенном состоянии. Общий износ парка машин в Челябинской области превышает 50%.

В Челябинске автопарк машин скорой помощи состоит из 125 автомобилей. Порядка 50% автомобилей требуется полностью заменить.