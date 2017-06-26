Москва, 26 июня, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Основные положения Совместной декларации и дальнейшие перспективы такого формата сотрудничества прокомментировала министр по интеграции ЕЭК Татьяна Валовая:

Eurasiancommission.org ЕЭК и правительство Греческой Республики подписали совместную декларацию о сотрудничестве

«Это первый документ такого рода с государством Европейского союза, в рамках которого мы планируем активизировать контакты по линии нашей Комиссии и правительства Греции и других структур, включая бизнес-сообщества. В рамках декларации планируется создать греко-евразийский совет. Мы надеемся, что он станет хорошей площадкой для привлечения бизнеса и обмена идеями».

Необходимо сказать, что документ не является международным договором: он не устанавливает новые правила игры и не меняет старые. В рамках документа бизнес-кругам Греции и стран ЕАЭС предлагается площадки для встреч, а также помощь в разъяснении законодательных и технических норм, в частности, применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер ЕАЭС.

«Наш опыт с другими странами показывает, что многие вещи, существующие в законодательстве ЕС и ЕАЭС, достаточно непростые. И бизнес, и даже правительственные чиновники очень часто не знают, как трактовать ту или иную норму, — объяснила министр. — Поэтому существование такого формата, в рамках которого мы можем ответить на вопросы коллег, приносит значительный вклад в налаживание сотрудничества, выстраивание диалога со странами, бизнес-структурами и общественными организациями».

Предполагается проведение различных мероприятий с участием представителей бизнес-сообществ, таких как конференций, форумов, семинаров, консультаций, круглых столов, ярмарок и других. Первый крупный бизнес-форум планируется в Салониках в сентябре 2017 года. В нем примут участие делегации бизнес-кругов стран ЕАЭС и Евразийский деловой совет.

«Мы планируем привезти в Салоники на бизнес-форум специалистов в сфере технического регулирования и СФС-мер, чтобы греческие бизнесмены могли из первых рук узнать, какие правила, требования есть в Евразийском союзе, как их надо соблюдать, чтобы без проблем заходить на рынок, — предложила Татьяна Валовая. — Следующей темой может стать таможенное администрирование. С 1 января 2018 года вступит в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС».

Eurasiancommission.org Георгиос Катругалос

Также был отмечен тот факт, что торгово-экономические отношения ЕАЭС с Грецией в основном состоят из двусторонних экономических отношений между Россией и Грецией. В связи с этим греческая сторона заявила о намерении расширять сотрудничество с другими странами Союза. Поступило также предложение о проведении форума в одном из государств ЕАЭС.

Идея Совместной декларации и греко-евразийского совета родилась в рамках визита председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна в Грецию в январе 2017 года. Инициатива по сотрудничеству в данном формате исходила от греческой стороны. Как отметил Георгиос Катругалос в ходе своего визита в Москву для подписания декларации, Греция хотела бы стать мостом между Европейским и Евразийским союзами.

«Очень рада, что первая страна ЕС — это Греция, с кем у нас появилась такая новая, формализованная площадка для диалога благодаря совместной декларации», — подчеркнула Татьяна Валовая.

Пока переговоры с другими странами ЕС об установлении подобных форматов не ведутся. Тем не менее, по словам министра, такое сотрудничество может заинтересовать партнеров в Европейском союзе, в частности, Италию, Германию, Австрию и Францию, с которыми ЕАЭС тесно взаимодействует в рамках различных бизнес-площадок и форумов.

Министр также напомнила, что осенью 2015 года европейским коллегам была направлена инициатива о начале консультаций по линии Евразийской экономической комиссии и Европейской комиссии. Итогом консультаций предполагается выход на диалог.

«Мы знаем, что в Европейском союзе есть и другие страны, которые понимают экономическую необходимость выстраивания нормального диалога между нами. Мы уверены, что рано или поздно идея общего экономического пространства с участием ЕАЭС и ЕС возобладает, и наши европейские партнеры это поддержат. И тогда то, что у нас наработано сейчас, станет основой для дальнейших дискуссий», — подчеркнула министр по интеграции Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.