Нижний Новгород, 26 июня, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Тарифы на проезд в общественном транспорте в Нижнем Новгороде могут вырасти в августе 2017 года. Именно к этому времени администрация города обещает подготовить новое тарифное меню, рассчитанное на различные категории граждан.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородские трамваи

По словам и.о. главы администрации Нижнего Новгорода, нас сколько именно вырастут тарифы на проезд, станет известно в июле. Пока, по словам чиновника, говорить об этом рано, так как тарифное меню не утверждено.

В мэрии утверждают, что ввод нового тарифного меню станет одним из способов улучшить качество транспортного обслуживания населения.

По предварительным оценкам, стоимость проезда в общественно транспорте может вырасти до 25−30 рублей. На сегодня проезд в любом общественном транспорте в Нижнем Новгороде стоит 20 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года Законодательное собрание одобрило передачу на уровень муниципалитетов вопросы по формированию тарифов на проезд в общественном транспорте.

Одновременно с разработкой тарифного меню в Нижнем Новгороде идет внедрение новой транспортной схемы, которая уже вызвала ряд негативных откликов от участников рынка и рядовых граждан.

В рамках внедрения новой транспортной схемы отменяются десятки уже привычных для горожан маршрутов, вместо которых внедряются новые, оптимизированные.