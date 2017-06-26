Тарифы на проезд в Нижнем Новгороде вырастут, на сколько — пока не известно
Нижний Новгород, 26 июня, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Тарифы на проезд в общественном транспорте в Нижнем Новгороде могут вырасти в августе 2017 года. Именно к этому времени администрация города обещает подготовить новое тарифное меню, рассчитанное на различные категории граждан.
По словам и.о. главы администрации Нижнего Новгорода, нас сколько именно вырастут тарифы на проезд, станет известно в июле. Пока, по словам чиновника, говорить об этом рано, так как тарифное меню не утверждено.
В мэрии утверждают, что ввод нового тарифного меню станет одним из способов улучшить качество транспортного обслуживания населения.
По предварительным оценкам, стоимость проезда в общественно транспорте может вырасти до 25−30 рублей. На сегодня проезд в любом общественном транспорте в Нижнем Новгороде стоит 20 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года Законодательное собрание одобрило передачу на уровень муниципалитетов вопросы по формированию тарифов на проезд в общественном транспорте.
Одновременно с разработкой тарифного меню в Нижнем Новгороде идет внедрение новой транспортной схемы, которая уже вызвала ряд негативных откликов от участников рынка и рядовых граждан.
В рамках внедрения новой транспортной схемы отменяются десятки уже привычных для горожан маршрутов, вместо которых внедряются новые, оптимизированные.