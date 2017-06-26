Москва, 26 июня, 2017, 18:31 — ИА Регнум. На Москву обрушился проливной дождь с градом. В центре ливень оказался особенно сильным. Наблюдался град. Как корреспонденту ИА REGNUM заявили в Гидрометцентре, такая погода нечастое явление для конца июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

«На нас оказывает влияние крупный циклон, — заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. — Его центр находится над Ботническим заливом. Он продолжает свое смещение на северо-восток по северу европейской части России, а Москва и область сегодня оказались под влиянием его холодного фронта, он пересек столицу и прилегающие к нему области, что и вызвало резкое изменение погоды, выразившееся в похолодании и проливном дожде с градом. В ближайшее время в городе сохранится неустойчивая погода, переменная облачность, местами дожди и грозы. Температурные колебания будут в пределах 15−20 градусов днем и 9−14 ночью».

По словам Марины Макаровой, до 30 июня для столице сохранится не очень благоприятный прогноз. 27 июня ожидаются небольшие дожди и похолодание: днем температура воздуха опустится до 20−22 градусов, а ночью до 12−14. В отдельных районах Подмосковья температура ночью может упасть до 9 градусов.

28 и 29 июня осадков не ожидается, но сохранится переменная облачность и порывистый ветер. 28 июня температура воздуха составит днем 20−22 градуса, ночью — 10−12, а в области — 7−12.

29 июня температура воздуха начнет подниматься — в Москве потеплеет до 23−25 градусов, а в Подмосковье до 22 — 27.

30 июня Москва окажется в зоне действия нового циклона: давление начнет падать, но воздух, тем не менее, прогреется, до 24−29 градусов.