Ставрополь, 26 июня, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров потребовал активизировать раскрытие преступления, совершенного 23 июня в городе Буденновске. Неизвестный, проезжая на велосипеде, плеснул кислотой в двух несовершеннолетних девушек.

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«Этого человека из-под земли нужно достать», — потребовал глава края.

В настоящее время две пострадавшие несовершеннолетние девушки находятся в больнице. Правоохранители ведут поиск нападавшего. За информацию о его месте нахождения полиция объявила вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, сообщил начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Олдак.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с велосипедистом, решившим по какой-то причине облить кислотой двух девушек, произошел 23 июня в городе Буденновске.

Переходившим дорогу на улице Октябрьской девушкам проезжавший в попутном направлении на велосипеде молодой человек брызнул в лицо кислотой. Жертвы нападения доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести.

По данному факту Буденновским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили ИА REGNUM 26 июня в пресс-службе следственного ведомства.

Следствие обратилось ко всем гражданам, располагающим информацией об обстоятельствах совершенного преступления, с просьбой сообщить ее в Буденовский межрайонный следственный отдел следственного управления.