Нарьян-Мар, 26 июня, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Во время прохождения второй волны весеннего половодья в НАО наиболее сложная ситуация наблюдалась в Великовисочном сельсовете. Там в зону «большой воды» попали три поселения — село Великовисочное, деревни Тошвиска и Лабожское. За выходные уровень воды в районе села Великовисочное снизился на 33 см и на утро 26 июня составил 860 см. Это превышает отметку неблагоприятного явления на 10 см.

Adm-nao.ru Паводок в Ненецком округе

По данным главы муниципального образования Татьяны Ждановой, в Великовисочном остаются подтоплены 215 придомовых территорий, 142 жилых дома, в Лабожском — 29 придомовых территорий, 15 домов, в Тошвиске — 6 придомовых территорий. В зоне подтопления остаются больница, почта и два магазина. Также в Тошвиске дизельная электростанция продолжает работать на резервном источнике питания. Всего в сельсовете эвакуированы 37 человек, из них 16 детей. Все они были размещены у родственников. Как отметила Татьяна Жданова, в настоящее время уже началась работа по устранению последствий паводка. В частности, в муниципалитете убирают крупный мусор, собирают дрова, ремонтируют мостовые.

Стабилизируется ситуация и в Пустозерском сельсовете. В селе Оксино уровень воды за выходные снизился на 21 см. На утро 26 июня он составил 750 см, что также выше неблагоприятной отметки на 10 см. По словам главы муниципального образования Сергея Задорина, в зоне подтопления остаются 54 придомовых территории, один жилой дом, а также здание детского сада, котельной № 1, пришкольного интерната, бани и спортивного зала. Для уборки территории после паводка уже сформирована бригада, которая ждет освобождения территории от воды для начала работ.

Стабильный спад воды также наблюдается и в Нарьян-Маре. За выходные уровень воды в городе снизился на 19 см до 552 см. Ранее специалисты Северного УГМС сняли угрозу подтопления окружной столицы до критического уровня, поскольку волна паводка на Нижней Печоре прошла основным руслом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в зону подтопления в Нарьян-Маре могли попасть микрорайоны Качгорт, Малый Качгорт, п. Сахалин, п. Совхоз, Старый аэропорт и Мирный. Как поясняют метеорологи, причина — резкое повышение температуры воздуха, высокие снегозапасы и выпадение осадков в виде дождя.