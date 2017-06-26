Тбилиси, 26 июня, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Премьер рассказал Саре Льюис о развитии горных курортов Грузии, планах правительства в этом направлении, работах по созданию соответствующей инфраструктуры.

Tsutomu Takasu Фристайл

Георгий Квирикашвили отметил, что «правительство Грузии не жалеет усилий для развития горнолыжных курортов и горнолыжного спорта». По его информации, уже открыты три новых горнолыжных курорта — в Годердзи, Тетнулди и Кохта-Митарби. В настоящее время разрабатываются генеральные планы по развитию еще четырех курортов — Бакуриани, Тушети, Местии и Бахмаро.

Вместе с Сарой Льюис в Грузии находится координатор федерации по лыжному фристайлу Джозеф Фитцджеральд, который проведет техническое инспектирование объектов инфраструктуры на предмет их пригодности для проведения чемпионата мира. С этой целью 27−28 июня он посетит курорты Гудаури и Бакуриани и изучит их потенциал на месте.

Заявку на проведение у себя чемпионата мира по фристайлу на лыжах и сноуборде 2023 года Федерация лыжного спорта Грузии подала в Международную федерацию лыжного спорта 1 мая 2017 года.

Страну, которая будет принимать у себя этот чемпионат, FIS определит на своем конгрессе, который состоится в мае будущего года в Греции.