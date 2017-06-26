Псков, 26 июня, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Тестирование на наркотики в Псковской области с начала 2017 года прошли более 23 тысяч человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 26 июня, на заседании областной антинаркотической комиссии под председательством губернатора региона Андрея Турчака заявил начальник областного управления образования Александр Седунов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний

По его словам, тестирование проводилось в 149 школах и 15 учреждениях специального профессионального образования. Проверку, по словам Седунова, также прошли абсолютно все первокурсники Псковского государственного университета.

От тестирования отказались около 1,1 тыс. учащихся — на 200 человек меньше, чем в прошлом году.

Тестирование проходит анонимно, анкеты обрабатывают специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Призма» и Псковского госуниверситета. Полученные результаты направляются в областной комитет по здравоохранению и фармации для организации профилактических медицинских осмотров обучающихся. Пока, по предварительным данным, в группе риска — порядка 1,4 тыс. человек.

Напомним, что добровольное тестирование на наркотики среди учащихся 9−11 классов псковских школ проводится в регионе с 2012 года. В последние годы такое же тестирование проводится и среди призывников. В 2016 году вместе с призывниками профилактический медосмотр прошли более 5,7 тысяч учащихся, при этом среди учеников фактов употребления наркотических средств выявлено не было.