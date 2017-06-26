Астана, 26 июня, 2017, 18:08 — ИА Регнум. За январь-май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем производства обработанного молока в Казахстане увеличился на 4,6%, сливочного масла — на 7%, твердого сыра — на 11,6%, сгущенного молока — на 11,9%. При этом снизилось производство творога на 7,7%, кисломолочной продукции — на 2%, мороженого — на 14%. Такие данные обнародовало Министерство сельского хозяйства Казахстана.

При этом по данным Комитета статистики Министерства национальной экономики в январе-мае 2017 года производства молока коровьего составило 1 943 тысяч тонн, что больше, чем в 2016 году, когда было произведено 1 887,7 тысячи тонн. По всей видимости, увеличение производства молока привело к росту производству более дорогих продуктов, таких как сыр и сливочное масло, и меньшей степени — дешевых, таких как творог.

В целом по большинству видов продукции увеличилось количество экспортируемой продукции.

Экспорт молочной продукции

Продукт

Январь-апрель 2016 года

Январь-апрель 2017 года

Объем 2017 года к объему 2016 года

Тонн

Млн долларов США

Тонн

Млн долларов США

Молоко обработанное

2500

1,3

4500

2,5

Увеличение на 75,7%

Кисломолочная продукция

1300

0,836

2000

1,8

Увеличение на 54%

Сливочное масло

33,3

0,0925

121,7

0,2855

Увеличение на 260%

Сыр и творог

343,3

0,6409

374,2

1,5

Увеличение на 9%

Мороженое

57,6

0,1466

45,5

0,1063

Снижение на 37,2%

Большая часть экспорта пошла в Россию и Киргизию.

В Россию экспортировали молока обработанного 3,7 тыс. тонн на сумму $1,87 млн, 1,6 тыс. тонн кисломолочной продукции на $1 млн, 71,9 тонны сливочного масла на $271,3 тыс. и 286,3 тонны сыра и творога на $1,2 млн.

В Киргизию экспортировали 258,6 тонны обработанного молока на $212,2 тыс., 285,7 тонны кисломолочной продукции на $447,7 тыс., 49,8 тонны сливочного масла на $14,2 тыс. и 61,9 тонны сыра и творога на $176,9 тыс.

В общей сложности, экспорт молочной продукции в январе-апреле 2017 года был в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года — 6,1918 миллиона долларов против 3,016 миллиона долларов.

Но импорт молочной продукции все равно больше — за январь-апрель 2016 года он был 45,6 млн долларов США, а за январь-апрель 2017 года — 54,2 млн долларов. Таким образом, соотношение не в пользу экспорта — он в 8 раз почти меньше импорта.

Импорт молочной продукции

Продукт

Январь-апрель 2016 года

Январь-апрель 2017 года

Объем 2017 года к объему 2016 года

Тонн

Млн долларов США

Тонн

Млн долларов США

Молоко обработанное

11 700

7,3

10 100

9,6

Снижение на 13,4%

Кисломолочная продукция

13 400

10,8

10 900

12,8

Снижение на 18,6%

Сливочное масло

2500

6,6

2000

7

Снижение на 20,0%

Сыр и творог

6600

16,9

5570

20,2

Снижение на 15,6%

Мороженое

2000

4,0

1880

4,6

Снижение на 8,0%

Отметим, что в настоящее время в Казахстане действует 148 предприятий по переработке молока. Из них 5,4% — крупные, 29% — средние и 65,5% — мелкие. Суммарная мощность составляет 1,8 млн тонн молока в год, загруженность — 60%. Местные предприятия обеспечивают внутренний рынок молочной продукцией на 92% при общей потребности 5,77 млн тонн. Казахстанское обработанное молоко покрывает 95,6% потребности, кисломолочные продукты — 86%, сливочное масло — 66%, сыры и творог — 56%.Напомним также, что до сих пор в Казахстане не достигли уровня производства молока, который отмечался в 1990 году — 5 641,6 тысячи тонн. Производство в 2016 году составляет 94,7% от этого размера производства. С другой стороны, производство в 2016 году — это 160,2% от производства 1997 года, когда был зафиксирован минимальный объем молока — 3 334,5 тысячи тонн.