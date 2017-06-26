В Казахстане растет экспорт молока
Астана, 26 июня, 2017, 18:08 — ИА Регнум. За январь-май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем производства обработанного молока в Казахстане увеличился на 4,6%, сливочного масла — на 7%, твердого сыра — на 11,6%, сгущенного молока — на 11,9%. При этом снизилось производство творога на 7,7%, кисломолочной продукции — на 2%, мороженого — на 14%. Такие данные обнародовало Министерство сельского хозяйства Казахстана.
При этом по данным Комитета статистики Министерства национальной экономики в январе-мае 2017 года производства молока коровьего составило 1 943 тысяч тонн, что больше, чем в 2016 году, когда было произведено 1 887,7 тысячи тонн. По всей видимости, увеличение производства молока привело к росту производству более дорогих продуктов, таких как сыр и сливочное масло, и меньшей степени — дешевых, таких как творог.
В целом по большинству видов продукции увеличилось количество экспортируемой продукции.
Экспорт молочной продукции
Продукт
Январь-апрель 2016 года
Январь-апрель 2017 года
Объем 2017 года к объему 2016 года
Тонн
Млн долларов США
Тонн
Млн долларов США
Молоко обработанное
2500
1,3
4500
2,5
Увеличение на 75,7%
Кисломолочная продукция
1300
0,836
2000
1,8
Увеличение на 54%
Сливочное масло
33,3
0,0925
121,7
0,2855
Увеличение на 260%
Сыр и творог
343,3
0,6409
374,2
1,5
Увеличение на 9%
Мороженое
57,6
0,1466
45,5
0,1063
Снижение на 37,2%
Большая часть экспорта пошла в Россию и Киргизию.
В Россию экспортировали молока обработанного 3,7 тыс. тонн на сумму $1,87 млн, 1,6 тыс. тонн кисломолочной продукции на $1 млн, 71,9 тонны сливочного масла на $271,3 тыс. и 286,3 тонны сыра и творога на $1,2 млн.
В Киргизию экспортировали 258,6 тонны обработанного молока на $212,2 тыс., 285,7 тонны кисломолочной продукции на $447,7 тыс., 49,8 тонны сливочного масла на $14,2 тыс. и 61,9 тонны сыра и творога на $176,9 тыс.
В общей сложности, экспорт молочной продукции в январе-апреле 2017 года был в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года — 6,1918 миллиона долларов против 3,016 миллиона долларов.
Но импорт молочной продукции все равно больше — за январь-апрель 2016 года он был 45,6 млн долларов США, а за январь-апрель 2017 года — 54,2 млн долларов. Таким образом, соотношение не в пользу экспорта — он в 8 раз почти меньше импорта.
Импорт молочной продукции
Продукт
Январь-апрель 2016 года
Январь-апрель 2017 года
Объем 2017 года к объему 2016 года
Тонн
Млн долларов США
Тонн
Млн долларов США
Молоко обработанное
11 700
7,3
10 100
9,6
Снижение на 13,4%
Кисломолочная продукция
13 400
10,8
10 900
12,8
Снижение на 18,6%
Сливочное масло
2500
6,6
2000
7
Снижение на 20,0%
Сыр и творог
6600
16,9
5570
20,2
Снижение на 15,6%
Мороженое
2000
4,0
1880
4,6
Снижение на 8,0%
Отметим, что в настоящее время в Казахстане действует 148 предприятий по переработке молока. Из них 5,4% — крупные, 29% — средние и 65,5% — мелкие. Суммарная мощность составляет 1,8 млн тонн молока в год, загруженность — 60%. Местные предприятия обеспечивают внутренний рынок молочной продукцией на 92% при общей потребности 5,77 млн тонн. Казахстанское обработанное молоко покрывает 95,6% потребности, кисломолочные продукты — 86%, сливочное масло — 66%, сыры и творог — 56%.Напомним также, что до сих пор в Казахстане не достигли уровня производства молока, который отмечался в 1990 году — 5 641,6 тысячи тонн. Производство в 2016 году составляет 94,7% от этого размера производства. С другой стороны, производство в 2016 году — это 160,2% от производства 1997 года, когда был зафиксирован минимальный объем молока — 3 334,5 тысячи тонн.