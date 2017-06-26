Симферополь, 26 июня, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Отечественные информационные продукты в первую очередь должны придерживаться российского законодательства, потому что речь идёт об информационной безопасности и противодействию терроризму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июня заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко, комментируя ситуацию вокруг возможной блокировки на территории России электронного сервиса Telegram.

TechCrunch Павел Дуров

«Если разработчики отечественных менеджеров игнорируют требование закона, то возникает резонный вопрос: «А на кого они работают»? Фактически сейчас Павел Дуров отказывается содействовать борьбе с терроризмом. Его аргументы не выдерживают никакой критики — особенно в части беспокойства за переписку чиновников. У чиновника в принципе не должно быть таких диалогов, которые нужно шифровать. Если они есть, то к чиновнику должны быть вопросы у правоохранительных органов. На моих коммуникациях блокировка Telegram точно никак не скажется — я и сейчас пользуюсь им крайне редко», — отметил парламентарий.

Напомним, сегодня, 26 июня, ФСБ заявила, что Telegram был использован террористами при организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Заявлению предшествовало предупреждение Роскомнадзора в адрес владельца Telegram Дурова о блокировке, если администрация мессенджера не предоставит данные, необходимые для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, мессенджер в течение нескольких дней может быть заблокирован в РФ в случае отказа основателя сервиса Павла Дурова предоставить данные для регистрации.

В частности, претензии касаются анкет, которые сотрудники Telegram должны заполнить и отправить в Роскомнадзор. Данные анкеты должны быть внесены в реестр организаторов распространения информации.