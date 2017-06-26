Рязань, 26 июня, 2017, 18:08 — ИА Регнум. В Рязани возбуждено уголовное дело после обрушения потолка в доме №8 по улице Колхозная. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области, дело возбуждено по статье «Халатность».

Следственный комитет Российской Федерации

Потолок на втором этаже дома обрушился 23 мая 2017 года. Следователи после проверки пришли к выводу, что виновными могут быть люди из числа чиновников городской администрации.

«В ходе проверки установлено, что должностными лицами администрации города Рязани не были обеспечены безопасные условия проживания жителей указанного дома, что повлекло существенное нарушение их прав и создало реальную угрозу жизни и здоровью людей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства ЧП и то, кто из должностных лиц виновен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доследственная проверка началась сразу после появлении информации о произошедшем. Тогда говорилось о том, что в результате аварии никто не пострадал. В доме пришлось перекрыть газоснабжение. В экстренных службах сообщили, что угрозы утечки газа нет. Тогда же глава администрации Рязани Олег Булеков поручил организовать комиссионное обследование потолочных перекрытий.

Напомним, что дом был построен в 1954 году. Капитальный ремонт крыши был назначен на 2017 год. Также в этом году в доме должны были пройти капитальный ремонт фасада, инженерных систем холодного водоснабжения.

Подобная ситуация была в Брянской области. В 2015 году в городе Дятьково в № 9 по улице Карла Маркса обвалились потолочные перекрытия между первым и вторым этажом. При этом дом был построен в 1971 году. Он не был признан аварийным и ветхим. Начало его капитального ремонта назначено на период с 2014 по 2018 годы. Дом — 1905-й в очереди на капремонт крыши. Ремонт фасада и подвала собирались проводить не раньше 2029 года.

В 2016 году директор управляющей компании ООО ЖЭУ «Ваш Дом», которая обслуживала дом, был оштрафован на пять тысяч рублей. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 7.22. КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений).