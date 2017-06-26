Челябинск, 26 июня, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Муниципальные автобусные маршруты будут обслуживать частные перевозчики. МУП «Челябинское автотранспортное предприятие» (ЧАТ) заключает подрядные договора с частниками. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Челябинск Евгений Тефтелев.

Глава администрации Челябинска на совещании с чиновниками заявил, что в настоящее время ведется активная работа по заключению договоров с частными перевозчиками для обслуживания маршрутов, выигранных МУП «ЧАТ».

Градоначальник также заявил о восстановлении сокращенных 20 июня 10 автобусных маршрутов. Тогда с внутригородских рейсов были сняты автобусы с 10 маршрутов, в том числе с садовых. Челябинцы крайне возмутились действиями чиновников, местные СМИ осветили проблему. Сегодня, 26 июня, городские власти рапортуют не только о восстановлении 10, но и о добавлении дополнительных 20 маршрутов. Всего, по словам Евгения Тефтелева, в Челябинске работают порядка 100 муниципальных автобуса, еще около 30 находятся в ремонте.

Напомним, 20 июня не вышли автобусы муниципальных маршрутов №14, 15, 16, 18, 28, 22, 34, 42 и 52, а также на некоторые садовые маршруты. Чиновники объяснили это сначала тяжелым положением с подвижным составом, затем сезоном отпусков, после завершения которого маршруты будут возобновлены.

Отметим, в начале 2017 года функционеры Управления городского транспорта заявляли о безболезненной реорганизации работы банкрота — МУП «ЧАТ». По заверениям чиновников, вновь созданное предприятие ООО «Городской общественный транспорт», должно было подхватить нагрузку проблемного МУП «ЧАТ» и продолжить работу. Чиновники акцентировали внимание на том, что это необходимо сделать для жителей Челябинска, которые даже на почувствуют смены предприятий, а техника якобы «как выходила на маршруты, так и продолжит это делать».

Также свежо в воспоминаниях обещания чиновников, данное ими при создании новой маршрутной сети Челябинска, и даже несколько ранее. Уверения касались наращивания доли муниципального транспорта в пассажироперевозках, и доведения ее до паритета с частным до соотношения 50% на 50%.

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