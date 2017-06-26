Севастополь, 26 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Предполагается, что реконструкция пройдет на внебюджетные средства, за счет спонсорской и благотворительной помощи.

Пресс-служба правительства Севастополя Проект реконструкции Матросского бульвара в Севастополе

По окончании работ исполнитель обязан безвозмездно передать реконструированный Матросский бульвар в собственность Севастополя, сказал вице-губернатора Владимир Базаров.

По словам представившего проект президента благотворительного фонда историко-культурного центра «35 береговая батарея» Петра Николаева, предполагается, что главная аллея станет комфортной для всех групп посетителей — детей, подростков и взрослого населения и будет вымощено гранитными плитами.

«Будут сделаны три входа на территорию бульвара — кроме существующей главной лестницы от Приморского бульвара, дополнительно оформят безопасный вход с улицы Воронина и новый — с аллеи, ведущей от Синопской лестницы», — уточнил Николаев.

При этом он отказался комментировать источник средств и необходимый объем средств.

Секрет раскрыл депутат заксобрания Вячеслав Горелов: «Имя этого человека всем известно в нашем городе — это Алексей Михайлович Чалый».

По замыслу проектировщиков, на Матросском бульваре создадут прогулочную зону с историко-познавательной функцией, детскими площадками, кафе, летним кинотеатром, выставочной аллеей художников и другое.

Впрочем, некоторые идеи в эскизе вызвали критические замечания севастопольских архитекторов — как, например, установка макета исторического брига Меркурий и ликвидация фонтана.

«Слабость технического задания и эскизного проекта очевидны и требуют переработки со стороны стилевого решения. Надо возвращать стиль Матросского бульвара, надо вернуть матросов на Матросский бульвар», — сказал представитель «Союза дизайнеров России» Игорь Житков.

Возникли вопросы и по сохранности трех объектов культурного наследия, расположенных на территории бульвара.

Представитель департамента Михаил Рязанов предположил, что охранные зоны, которые простираются на всю территорию бульвара, возможно, придется сократить, чтобы была возможность устроить места развлечения.

Добавим, что Матросский бульвар расположен напротив Приморского бульвара, к нему поднимается лестница, на верхней площадке которой возвышается памятник А.И. Казарскому. Он увековечил подвиг брига «Меркурий», которым командовал капитан-лейтенант Казарский. Бриг «Меркурий» в 1829 году вышел победителем в бою с превосходящими силами турецкого флота.