Донецк, 26 июня, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность зерновых в ДНР в 2017 году будет ниже, чем в 2016 году. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Совмина ДНР со ссылкой на данные министерства агропромышленной политики и продовольствия республики (МинАППиП).

Pxhere.com Пшеница

«Холодная затяжная весна в республике замедлила темпы сева яровых культур, но существенно не повлияла на вегетацию растений. В течение весны и начала лета сельскохозяйственные предприятия республики провели ряд мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями. В целом погодные условия для урожая зерновых в 2017 году хуже, чем в 2016. Поэтому, по оценкам специалистов, урожайность зерновых будет несколько ниже», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение урожая зерновых «не повлияет на уровень продовольственной безопасности республики». «Надлежащий уровень продовольственной безопасности Донецкой Народной Республики в этом году будет обеспечен по пшенице, подсолнечнику, куриному яйцу и мясу птицы. По оценкам специалистов аграрного ведомства, продовольственная независимость Донецкой Народной Республики считается обеспеченной, если собственное производство основных продуктов питания составляет не менее 80% от годовой потребности населения в соответствии с физиологическими нормами питания», — информирует Совмин.

При этом в МинАППиП отметили, что ДНР импортозависима по таким видам сельхозпродукции как молоко, мясо говядины, свинины, овощам и фруктам. «Это все капиталоемкие отрасли, поэтому импортозамещение в этих отраслях — задача не одного года. Сейчас министерством разрабатываются программы развития данных отраслей в соответствии с законом ДНР «О республиканских программах», — пояснили в министерстве.

Совмин ДНР информирует, что на территории республики проходит заготовка кормов, заканчиваются последние приготовления техники к уборке ранних зерновых культур. «Парк зерноуборочных комбайнов, состоящий из 439 единиц, и другая техника готова на 90%. Также сельхозпредприятия республики обеспечены горюче-смазочными материалами. В случае необходимости помочь аграриям в жатве сможет техника МТС государственного предприятия «Агро-Донбасс», которое располагает современными комбайнами», — отмечается в сообщении.

Напомним, с 24 июня 2017 года в Донбассе действует режим тишины. Он получил неофициальное название «хлебное перемирие», поскольку введен на время уборки урожая. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, противоборствующие стороны продолжают вести спорадические обстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июньском отчете миссия ОБСЕ проинформировала, что в Россию из ДНР грузовиками вывозится пшеница и подсолнечник: «Миссия осуществляла мониторинг в приграничном районе, который не контролируется правительством. В пункте пропуска вблизи города Новоазовск (101 км на юго-восток от Донецка) за 15 минут наблюдения члены патруля СММ зафиксировали 24 грузовых автомобиля с прицепами, наполненными пшеницей и семенами подсолнечника, находящихся в очереди на выезд из Украины». При этом один из водителей пожаловался наблюдателям, что фурам приходится ожидать около 24 часов, чтобы пересечь российско-украинскую границу.