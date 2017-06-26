Москва, 26 июня, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня. Конвенция подписана от имени Российской Федерации 26 января 2009 года в Страсбурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Для реализации Конвенции определяются центральные органы, ответственные в Российской Федерации за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями Конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в Конвенции.

Ряд положений Конвенции предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим в проекте федерального закона имеются заявления, учитывающие требования законодательства Российской Федерации. Так, имеется заявление, предусматривающее применение пункта 1 статьи 3 «Конфискационные меры» Конвенции только в отношении преступлений, указанных в пункте «а» части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ. Такое заявление обусловлено положениями Уголовного кодекса, в соответствии с которыми под конфискацией имущества понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества (в том числе денег и ценностей), полученного в результате совершения таких преступлений, отмечается в сопроводительных документах.

Законопроектом делаются заявления, касающиеся конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, осуществления конфискации, вручения документов, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.

Ратификация позволит повысить эффективность взаимодействия РФ с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.