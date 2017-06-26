Берлин, 26 июня, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW AG инвестирует $600 млн в свое предприятие, расположенное в штате Южная Каролина, 26 июня сообщает Reuters.

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Компания BMW надеется, что инвестиции в предприятие, расположенное в городе Спартанберг, поможет укрепить производственные мощности для выпуска будущих поколений кроссоверов BMW X.

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Инвестиции будут направлены в период с 2018 по 2021 год, на предприятии дополнительно создадут 1 тыс. рабочих мест.

Напомним, предприятие BMW в городе Спартанберг является одним из крупнейших в мире. На нем производят автомобили BMW серии X как для рынка США, так и для мировых автомобильных рынков.

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В 2016 на Спартанбергском предприятии было произведено более 411 тыс. автомобилей, в настоящее время на автомобильном заводе работают 9 тыс. человек.