Калуга, 26 июня, 2017, 17:39 — ИА Регнум.

Первый в стране памятник фронтовому хирургу времён Великой Отечественной войны торжественно открыли сегодня, 26 июня в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Первый в России памятник фронтовому хирургу в России

Монумент установили на территории Калужской областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко. Прототипом стал известный фронтовой хирург, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы Владимир Семенович Левит (1883 — 1961).

Фото пресс-службы правительства Калужской области Известный военный хирург профессор Владимир Левит

Монумент весит более 650 кг и изготовлен за счёт добровольных пожертвований. Автор памятника стал заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Алан Калманов.

Приветствуя участников церемонии, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул, что появление монумента — дань уважения всем медицинским работникам, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, спасали жизни солдат и офицеров, возвращая их в строй. Обращаясь к ветеранам, Анатолий Артамонов выразил надежду, что нынешнее событие «согреет их сердца», ведь именно благодаря фронтовым хирургам многие из них смогли выжить после тяжелых ранений.

Более 30 лет назад в Калуге был также открыт памятник младшим медицинским работникам. В настоящее время он является единственным монументом в России, установленным в память о фронтовых медсестрах, фельдшерах и санитарах. За памятником ухаживают будущие медики — студенты Калужского медицинского колледжа.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Участники церемонии открытия памятника фронтовому хирургу

Напомним, в годы Великой Отечественной войны в армии и на флоте несли службу более 700 тысяч медицинских работников. 15% из них погибли. За все время войны через военные госпитали прошло более 22 миллионов человек, в строй вернулось около 17 миллионов фронтовиков. За доблесть и подвиг 116 тысяч военных медиков награждены орденами и медалями, 50 присвоено звание Героя Советского Союза (17 из них — женщины).