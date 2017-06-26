Минск, 26 июня, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий получил знак отличия НАТО «За особые достижения» от командующего центром американских войск в Европе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Фэйсбук».

Belvpo.com Арсений Сивицкий

Ранее никто из белорусского экспертного сообщества, в том числе, опытные и признанные аналитики, наград и похвал от чиновников Североатлантического альянса не получали. Соответственно, медаль знаковая. По мнению военных экспертов, Сивицкий получил награду за исполнение ключевой роли в информационной операции США и НАТО по дистанцированию Белоруссии от России и дискредитации учений «Запад-2017», а самим объявлением о получении знака отличия признался в работе на западные спецслужбы.

«Ряд аналитиков высказывает мнение, что за деятельностью данного центра стоит МИД Беларуси. К тому же Арсений Сивицкий входит в экспертный совет из независимых политологов при внешнеполитическом ведомстве страны и, с его слов, чуть ли не лично в руки передает руководству МИДа свои доклады. Так, Павловец (автор ИА REGNUM ) еще в августе 2016 года указывал на кураторство Сивицкого со стороны белорусского МИДа, в частности главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея. Логика в этом есть, потому как заигрыванием с Западом, в ущерб белорусско-российским отношениям, «одержимы» в последнее время и тот, и другой. Как говорится, что у Макея на уме, то у Сивицкого на языке», — заключают эксперты.

ИА REGNUM напоминает, что, по мнению многих экспертов, глава белорусского МИД Владимир Макей не только возглавляет прозападное крыло влияния в руководстве республики, но, по мнению Запада, является одним из основных кандидатов-сменщиков как президента Беларуси Александра Лукашенко, так и внешнеполитического курса республики.