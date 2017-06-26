Дамаск, 26 июня, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В столице Сирии, городе Дамаске на армейском пункте досмотра автомобилей произошёл сильный взрыв, сообщает 26 июня агентство RT.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

По информации очевидцев, взорван военный блокпост в квартале Дамаска, носящем название Машруу Думмар, есть пострадавшие.

Взрыв произошел во время досмотра автотранспорта, поэтому предварительной его причиной пока считают заминированный автомобиль.

Точное количество пострадавших пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная армия Сирии ведёт бои с незаконными вооруженными формированиями в пригородах Дамаска. К середине июня 2017 года террористы были вытеснены из пяти районов на юго-востоке сирийской столицы.