Ярославль, 26 июня, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM опроверг информацию о «согласовании» с городской властью 4 мандатов депутатов-эсеров в новом составе представительного органа.

Spravedlivo.ru «Справедливая Россия»

«Слух о каких-то переговорах с мэрией пошёл из СМИ, мне самому о нём сообщили журналисты. Мы активно готовимся к выборам — провели обучающий семинар с кандидатами в депутаты. Мы планируем закрыть своими кандидатами все одномандатные округа и территориальные группы. Городской штаб по выборам депутатов муниципалитета возглавляю я. К выборам мы готовы во всеоружии, конференция выдвинет кандидатов во второй половине июля. Мы рассчитываем на хороший результат. Мы всегда его показывали, но он был ниже, когда вмешивался административный ресурс. Мы рассчитываем набрать порядка 25%», — заявил Анатолий Каширин.

В списке «Справедливой России» будут выдвинуты действующие депутаты-«справедливороссы» Анатолий Каширин, Роман Сукнёв и Елена Анашкина, предприниматель и куратор «Центра защиты прав граждан» по Дзержинскому району Ярославля Илья Советов, представители партийного молодёжного движения «Справедливая Сила».

На выборах депутатов муниципалитета Ярославля в октябре 2012 года «справедливороссы» получили 14,05% голосов избирателей, что позволило им взять три депутатских мандата. Если партийцы получат озвученные Анатолием Кашириным 25% голосов избирателей это существенно увеличит представительство «эсеров» в городском муниципалитете. В настоящее время «Справедливая Россия» в Ярославле является умеренной оппозицией. По мнению экспертов, задача партии — привлечь на свою сторону избирателей, критически относящихся к «Единой России», но поддерживающих новую региональную и городскую власть.