Великий Новгород, 26 июня, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Учёные прочли фрагмент берестяной грамоты, найденной на Троицком раскопе в Великом Новгороде. Как сообщила сегодня, 26 июня, заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции, профессор МГУ Елена Рыбина, это обрывок с частью последней строки: «Ти есмь попу от».

Новгородская берестяная грамота

Сохранившиеся следы в месте разрыва от предыдущей строки позволяют восстановить смысл фразы до «что-то прислать, отдать попу от кого-то», а в целом предположить, что это — образец делового письма.

Самым ценным в грамоте, по мнению лингвистов, является употребление частицы «ти»: она имела самостоятельное значение и была особенно распространена в древнем новгородском диалекте.

«Как говорит академик РАН Андрей Зализняк, новгородцы «тикали». Смысл частицы, в зависимости от контекста, — уточняющий или усилительный. Здесь она указывает, что попу именно надо отдать. Позднее частица тоже употреблялась, но особенно распространена была в XI—XII веках», — отметила Елена Рыбина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фрагмент берестяной грамоты был найден в слое начала XIII века. Эта грамота стала первой такой находкой нынешнем археологическом сезоне, ей присвоен номер 1090.