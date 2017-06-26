Банги, 26 июня, 2017, 17:22 — ИА Регнум. В Центральноафриканской Республике (ЦАР) неизвестные боевики застрелили сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК), 26 июня сообщает Reuters.

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Представитель МККК Йоахим Али, работавший в алмазодобывающем городе Бангасу, был застрелен вечером 23 июня во время выполнения своих служебных обязанностей, говорится в заявлении МККК.

Напомним, за время конфликта в ЦАР погибли два сотрудника МККК, в 2014 году погиб водитель международной гуманитарной организации.

Конфликт в ЦАР вспыхнул в 2013 году, когда боевики мусульманской группировки «Селека» свергли христианского президента Франсуа Бозизе. После этого последовала ответная реакция христианской милиции «Антибалака» против мусульман.

Тринадцать из 14 вооруженных группировок, участвующих в конфликте, 19 июня подписали в Риме мирное соглашение с представителями правительства ЦАР.

Вскоре после заключения мирного соглашения в городе Бриа, расположенном к северо-востоку от столицы Банги, в результате перестрелки между противоборствующими группировками погибли около 50 человек.