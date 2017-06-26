Бишкек, 26 июня, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Абдылдаев прославился у себя на родине и за рубежом, благодаря фразам «Зима не будет» (видео) и «Путин — сложный биоробот», а также предсказанию, что «в 2013 году Земля примет форму тарелки». Отметим, что в 2011 году он также был одним из кандидатов на высшую государственную должность Киргизской Республики.

Knews.kg Арстанбек Абдылдаев рассказывает, что «Зима не будет»

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ИА REGNUM напоминает, что ранее заявления с просьбой зарегистрировать их в качестве кандидатов в президенты Киргизии в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов уже успели подать руководитель общественного объединения «Лига — Антикризис» Назарбек Нышанов, председатель партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев и председатель партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев.