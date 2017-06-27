Екатеринбург, 27 июня, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Новые поправки в закон «О государственной охране» позволит первым лицам страны скрыть свои объекты недвижимости, доходы и данные банковских счетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член Ассоциации юристов России, управляющий партнёр юридической компании «АВТ Консалтинг» Александр Тарасов.

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Напомним, Госдума в третьем чтении 18 июня приняла законопроект № 99 654−7 «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной охране» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». У сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) появилось право защищать персональные данные охраняемых лиц и членов их семей. Соответствующие изменения внесены в статью 15 Федерального закона от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране», которая дополнена подпунктом 14.1.

Теперь государственная охрана будет иметь право «принимать в пределах своих полномочий, предусмотренных федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, меры государственной защиты жизни, здоровья и имущества сотрудников органов государственной охраны, их близких родственников, а в исключительных случаях также иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых совершается посягательство с целью воспрепятствовать законной деятельности сотрудников органов государственной охраны либо принудить их к изменению ее характера, а равно из мести за указанную деятельность».

Что спрятали Госдума и ФСО под принятым недавно документом? На этот вопрос корреспондент ИА REGNUM получил ответ от члена Ассоциации юристов России, управляющего партнера юридической компании «АВТ Консалтинг» Александр Тарасов, который работал в органах государственной власти и о ФСО знает не понаслышке.

«В итоге во всех реестрах, открытых источниках информации не будет данных о первых лицах государства, главах Конституционного и Верховного суда, генеральном прокуроре, главе Следственного комитета, а также о членах их семей. В том числе будет отсутствовать информация об их объектах недвижимости, доходах и банковских счетах», — поясняет Александр Тарасов суть документа.

По его словам, цель нового пункта закона — создание дополнительных мер по предупреждению и пресечению преступных и иных противоправных посягательств на охраняемых лиц. Чем меньше сведений в открытом доступе об этих лицах, тем сложнее совершить это посягательство. Что в совокупности направлено на обеспечение безопасности государства в целом.

«Однако можно предположить, что данная норма встретит негативные отклики, — отмечает Александр Тарасов. — Во-первых, происходит нарушение принципа гласности и открытости данных. Отсутствие публичного контроля за деятельностью объектов охраны. Во-вторых, появятся сложности при проведении антикоррупционных расследований, так как практически не будет информации о высокопоставленных лицах. Сократятся возможности для проведения подобных расследований у общественных организаций, журналистов, у государственных структур. Ведь информацию и данные при расследовании они, как правило, получают из открытых источников», — уточняет Александр Тарасов.

Ранее глава комитета Госдумы Василий Пискарев успокаивал общественность, что «новые правила никак не ограничат доступ к информации об имуществе объектов государственной охраны».

«Закрытыми будут только сведения о их месте проживания и месте пребывания для недопущения противоправных посягательств и исключения возникновения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны», — разъяснял нововведение глава профильного комитета Госдумы.

Но депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) заявил о том, что принятый Госдумой закон о расширении полномочий ФСО выводит из-под общественного контроля информацию о персональных данных охраняемых лиц и членов их семей. «Мы исключаем из-под общественного, в том числе журналистского контроля информацию, касающуюся недвижимости, доходов, наличия в реестрах информации. У нас, к сожалению, не святые лица, находящиеся под охраной», — отмечал парламентарий.