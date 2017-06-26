Москва, 26 июня, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Постройка дизель-электрических подводных лодок проекта 677 типа «Лада» для российского военно-морского флота будет продолжаться, сообщает 26 июня газета «Известия».

Морозов Л.Н Подводная лодка типа «Лада», «Санкт-Петербург»

По информации издания, заявление об этом сделал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв, обращаясь к выпускникам российских военно-морских образовательных учреждений.

По словам Владимира Королёва, решение о постройке новых дизель-электрических подводных лодок типа «Лада» проекта 677 уже принято. Сдача Военно-морскому флоту двух строящихся субмарин «Кронштадт» и «Великие Луки» не станет завершением выпуска подлодок данного типа.

Напомним, спуск на воду дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» запланирован на 2018 год. Головная субмарина проекта 677 «Лада», носящая имя «Санкт-Петербург», с 2010 года проходит опытную эксплуатацию в составе Северного флота.

Согласно сообщениям ряда СМИ, на дизель-электрических подлодках данного типа будут проходить испытания анаэробных (воздухонезависимых) силовых установок отечественной разработки.

Ранее сообщалось, что в отличие от своих зарубежных аналогов, российские воздухонезависимые энергетические установки не потребляют водород высокой чистоты из перевозимых субмариной запасов, а получают его путем переработки дизельного топлива.

Справка ИА REGNUM. Анаэробные или воздухонезависимые силовые установки позволяют подводной лодке не всплывать на поверхность для зарядки аккумуляторных батарей, что значительно снижает степень их уязвимости и способствует более высокой скрытности их действий.