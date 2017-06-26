Ярославль, 26 июня, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Неоднозначную реакцию вызвала установленная недавно в историческом центре Ярославля велопарковка, изготовленная в форме винной бутылки. Сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Ольги Мазановой Велопарковка-бутылка

Гигантская металлическая велопарковка-бутылка расположилась на Первомайском бульваре Ярославля рядом с развлекательным комплексом «Горка-холл». Не всем жителям города такая инициатива пришлась по душе. Представители сообщества градозащитников воспринимают это как пропаганду «зеленого змия» и полнейший «беспредел» в области рекламы.

«Это центр города — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, достопримечательное место федерального значения, выявленный объект культурного наследия. Здесь рекламные конструкция ставить нельзя. А я это, скорее всего, рекламная конструкция, замаскированная под велопарковку. Только незаконченная. Не успели сделать название бренда или заведения. Совсем недавно была на общественном совете при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Выступал представитель мэрии и рассказывал как они борются с незаконными вывесками и рекламой. А тут в самом центре такое безобразие», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Возмущены и родители, поскольку дети лазают по ней и воспринимают эту «бутылку» как что-то нормальное и даже развлекательное. Единственными, кто одобрили появление этой конструкции, стали велосипедисты.

«В городе очень мало мест, где можно припарковать велосипед. Да, там есть бутылка. Конечно лучше без нее, но мы и этому рады — хоть можно доехать до бульвара и спокойно поставить велосипед», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из велолюбителей.

Появление такой странной конструкции, не гармонирующей с окружающей средой, характерно для периода правления новых городских властей. В Ярославле недавно около театра им. Фёдора Волкова появилась конструкция «Лира», в парке купцов Сорокиных был установлен, а затем разрушен пластиковой «Кот учёный». Две аляповатые лавочки «Я люблю Ярославль» оказались в центре города.