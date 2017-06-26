Москва, 26 июня, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Рост курса рубля с середины прошедшей недели получил продолжение и 26 июня. На фоне восстановления нефтяных цен и начала налоговых платежей рубль пользуется спросом, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Александр Егоров.

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«Сентябрьский фьючерс североморской смеси Brent, который подорожал более чем на процент в начале торговой недели, консолидируется около отметки $45,50-$46,00 за баррель», — отметил эксперт.

По его мнению, «импульс роста нефтяных цен, обусловленный улучшением отношения к пакту ОПЕК+, на фоне информации о соблюдении условий участниками соглашения и ограничения поставок из Мексиканского залива, пока носит прохладный характер».

«Но многое будет зависеть от данных по запасам, которые выдут 27 июня (API) и среду (EIA). В случае реального сокращения, рост цен на нефть получит поддержку и Brent может попытаться достигнуть уровня $46,70 и выше», — считает Егоров.

«Налоговая неделя будет оказывать поддержку рублю вплоть до конца июня. Для пары доллар/рубль важным уровнем выступает 58,80. Если он будет пробит, то вероятно снижение к 58,20. Однако, более вероятна консолидация в узком диапазоне 58,60−59,20», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 июня, составляют 59 рублей за американскую валюту и 66,08 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 65 и 59 копеек соответственно.