Брюссель, 26 июня, 2017, 16:47 — ИА Регнум. «Думаю, что «Газпром» и его партнеры должны идти в Европейский суд, указывая на то, что их права попираются и настаивать на том, чтобы соблюдалось действующее законодательство ЕС. То есть, по сути, никаких специальных норм, правил, мандатов для того, чтобы реализовать газопроводный проект, не нужно. Все это уже прописано в действующем законодательстве ЕС, в том же Третьем энергопакете. «Газпром», думаю, будет указывать на то, что нельзя применять какое-то отдельное законодательство к «Северному потоку-2». Это как раз и есть та политизация инфраструктурных проектов (со стороны ЕС — прим.ред.), в которой нас обвиняют», — подчеркнул аналитик.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Сегодня вице-президент Еврокомисси по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что состоялись первые переговоры глав Минэнерго стран ЕС по поводу «Северного потока-2». В ходе переговоров министры поддержали позицию ЕК в вопросе применения в отношении российского проекта специального законодательства.

«Газпрому» терять особо нечего. Понятно, чего хотят ЕС и все европейские бюрократы добиться таким образом. Они хотят забрать права реализации данного проекта из национальной юрисдикции, то есть у Германии, по сути, на уровень Брюсселя», — рассуждает Юшков.

Он также обратил внимание на то, что в Брюсселе, например, представители Польши имеют большее влияние. К тому же сама Польша сильно связана с американскими политическими элитами. Так, она уже блокировала создание совместного предприятия.

Пока решающее слово по поводу реализации «Северного потока-2» остается за странами, на территории которых строится газопровод, за Германией: именно она выдает разрешение на строительство. В то же время Третий энергопакет регулирует правила использования инфраструктуры. Однако то, как ее построить и стоит ли вообще, решает сама страна.

Ведущий аналитик ФНЭБ полагает: «Думаю, сейчас будет происходить такая битва национального и наднационального».

Между тем пока непонятно, что подразумевает мандат ЕС на ведение переговоров по «Северному потоку-2», какие условия ЕК будет выдвигать России в рамках реализации «Северного потока-2», какими будут дополнительные требования. По мнению аналитика, этот процесс явно не сведется к каким-то дополнительным экологическим экспертизам. Брюссель будет настаивать на том, что решение о строительстве газопровода и получение разрешения от Германии произошло до того, как была создана комиссия. Закон же обратной силы не имеет. Значит, встанет вопрос о том, надо ли вообще реализовывать проект в том виде, в котором он есть. В этой связи для «Газпрома» есть определенные риски.

«Объединяются недружественные к «Газпрому» и России силы. Одно дело вести двусторонние переговоры с Германией, а другое дело с теми же прибалтийскими государствами, которые гораздо жестче и критически относятся к «Северному потоку-2», — заключил Игорь Юшков.