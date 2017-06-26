Калуга, 26 июня, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Культурно-спортивный праздник «Герои нашего времени», организованный в рамках празднования Дня молодежи, прошёл 24 июня в калужском сквере имени Волкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На молодежным спортивном празднике

В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, начальник управления спорта и молодежной политики города Игорь Матвеенко и председатель Молодежной палаты при городской думе Калуги Михаил Соколов.

Третий год подряд калужское управление физической культуры спорта и молодежной политики, совместно с Молодежной палатой при городском парламенте и при поддержке фракции партии «Единая Россия» в городской думе приглашают желающих сформировать команды для участия в этом празднике. Его цель — популяризация занятий физической культурой и спортом, активного образа жизни, работа над освоением нормативов комплекса ГТО. Одиннадцать команд, в состав которых входили шесть человек (четверо юношей и две девушки), преодолевали полосу препятствий, состоящую из одиннадцати этапов. Сделать это было нужно за максимально короткое время.

Глава Калуги Александр Иванов в приветственном слове отметил важность популяризации спорта среди калужан:

«Сегодняшнее утро я с удовольствием начал с зарядки вместе с вами — участниками соревнований. Благодарю всех, кто откликнулся на призыв молодежной палаты при городской думе Калуги принять участие в этом замечательном культурно-спортивном празднике с громким названием «Герои нашего времени». Вы показываете великолепный пример окружающим, маленьким калужанам, подросткам, побуждаете их к активным занятиям спортом».

Александр Иванов также поздравил всех с приближающимся Днем молодежи, который отмечают 27 июня.