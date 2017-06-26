Москва, 26 июня, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Цены на нефть 26 июня весьма волатильны, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. В первой половине дня черное золото дорожало более чем на 1%, но к середине сессии вернулось к уровням открытия торгов, а затем снова направилось вверх.

lalabell68 Нефтяная вышка

По ее мнению, «утренний подъем напрямую связан с техническим отскоком от локальных минимумов: статистика для энергетического сектора публикуется не самая радужная и не дает оснований для бурной покупки».

«Пятничная статистика от Baker Hughes подтвердила тренд на повышение числа буровых установок в США. Обычно это негативный фактор для покупателей нефти, но в этот раз технические сигналы перевешивают голос разума», — считает Бодрова.

«Баррель Brent все еще остается в пределах среднесрочного «бокового» диапазона с границами $43,50−46,80, и на текущий момент мало оснований для его слома», — полагает эксперт.

Добавим, баррель североморского сырья Brent торгуется 26 июня по $46,06 (+0,7%). «Бочка» легкой нефти WTI стоит $43,33 (+0,7%).

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