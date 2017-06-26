Мадрид, 26 июня, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Испанский корабль спас более 200 мигрантов у берегов Ливии, два человека найдены мертвыми, заявили представители министерства обороны Испании 26 июня, сообщает Reuters.

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В результате проведенной спасательной операции 25 июня удалось эвакуировать 229 человек. Мигранты находились в двух лодках. Позднее их переправили на шведское судно, которое направилось в Италию.

Напомним, за последние четыре года из Ливии в Италию прибыли около 500 тыс. человек, в основном граждане африканских стран, расположенных к югу от Сахары. За аналогичный период в Средиземном море утонули около 13 тыс. мигрантов.

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В 2016 году через Средиземное море из стран Северной Африки в Италию переправились 181 тыс. мигрантов. Ожидается, что в текущем году этот показатель увеличится на 30%.