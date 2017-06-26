Ярославль, 26 июня, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Ярославское отделение КПРФ завершило первый этап выдвижения кандидатов в депутаты муниципалитета Ярославля — выдвижение кандидатов районными комитетами партии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь обкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Yarkprf.ru Митинг КПРФ в Ярославле

«Прошел первый этап выдвижения кандидатов — выдвижение на уровне райкомов. Теперь кандидатов должна утвердить партийная кадровая комиссия, а после комиссии — бюро Ярославского обкома. Среди кандидатов есть известные люди, в том числе действующие депутаты. Есть те, кто участвовал в выборах раньше, есть и новые кандидатуры, есть молодёжь. Ставим вопрос о том, чтобы помощь партии на выборах в муниципалитет оказали депутаты Ярославской областной думы: Александр Воробьёв, Елена Кузнецова и я планируем пойти в партийном списке КПРФ в муниципалитет, и этим максимально эффективно помочь кандидатам. Мы не ставим задачи взять 5 или 6 мандатов, об этом вопрос не стоит, но у каждого выдвинутого кандидата цель одна — победить. И не важно, одномандатник он или списочник», — рассказал Эльхан Мардалиев.

По неофициальной информации в список кандидатов от КПРФ, кроме депутатов областной думы войдут депутаты муниципалитета Ярославля Антон Голицын и Валерий Байло, партийный журналист и политтехнолог Алексей Филиппов, помощник председателя фракции КПРФ в областной думе Алеся Алиева, руководитель обкома Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи Наталия Бобрякова.

На предыдущих выборах в муниципалитет КПРФ получила результат в 17,33% голосов избирателей и получила лишь 4 депутатских мандата. Однако нынешнее положение партии ряд экспертов считает уникальным, и это может существенно сказаться на результатах выборов 10 сентября.

«Мне кажется, что у КПРФ появилась так называемая «тема кампании». Обычно кандидаты партии идут с традиционными «коммунистическими» тезисами, а сейчас у них появилась новая, очень выигрышная и актуальная тема кампании — игра на противопоставлении «свой-чужой», по моему мнению, пойдёт на плюс партии. Они не боятся это говорить, и это привлекает избирателей к партии. Традиционно у КПРФ есть «ядерный» электорат, это до 20%, а за счёт неопределившихся на этой теме они могут расшириться до 30−35%, как мы это наблюдали в Костроме. Дополнительные очки, кроме темы кампании, добавляет яркость лидера, который это озвучивает. Рост голосов до вышеназванных цифр и выше может быть достигнут если КПРФ добавит к своей теме яркого лидера», — считает политтехнолог Татьяна Капустина.

Высокий результат КПРФ на выборах в муниципалитет Ярославля может существенно обострить конкуренцию среди кандидатов «Единой России» по территориальным группам. Ситуация осложняется тем, что, по информации сразу двух ярославских телеграмм-каналов, в ряде округов «согласована» победа кандидатов от лояльной к городской власти оппозиции («Справедливая Россия» и «Патриоты России»). В результате у ответственных политтехнологов может возникнуть коллизия — либо согласиться с низким результатом «Единой России», либо отказаться от предыдущих договорённостей.

Выборы депутатов муниципалитета города Ярославля состоятся 10 сентября. Ярославцам предстоит избрать 38 своих представителей: 19 — по одномандатным округам и 19 — по партийным спискам.