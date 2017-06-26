Москва, 26 июня, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Российский рубль 26 июня продолжает двигаться в рамках технического отскока в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«За неделю к 20 июня мировые хедж-фонды снизили объем длиной позиции по рублю еще на 12%. Чистая длинная позиция по рублю сейчас находится на мартовских минимумах, выход из рубля идет полным ходом, но игроки корректны и не бегут в одну дверь всей толпой», — сказала эксперт.

«Вероятно, это продают самые пугливые и чуткие к переменам настроении трейдеры, остальные ждут более четких сигналов. Однако очевидно, что российская валюта в моменте не является привлекательным активом, во многом из-за провала в цене черного золота и сокращении доходности операций carry trade», — считает Бодрова.

«В эти дни в России идет очередной налоговый период, конец месяца, квартала и полугодия. Однако спросу на иностранную валюту на внутреннем рынке вряд ли удастся противостоять нефтяному негативу, если он вернется в полной мере», — полагает эксперт.

Добавим, 26 июня за доллар США дают 58,90 рубля (-0,8%). Евро торгуется по 66,07 рубля (-0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 июня, составляют 59 рублей за американскую валюту и 66,08 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 65 и 59 копеек соответственно.

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