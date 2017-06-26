Пекин, 26 июня, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным в совместном отчете аналитического агентства Bain Consulting и китайского банка China Merchants Bank, по итогам 2016 года общая численность граждан КНР, чье состояние превысило 10 млн юаней ($1,47 млн), составила 1,58 млн человек.

23yy.com Юань

Аналитики Bain Consulting и China Merchants Bank отметили, что богатейшие граждане КНР продолжают приумножать свое состояние. Число миллионеров также неуклонно продолжает расти, пишет «Чжунго синьвэнь».

Если в 2012 году в Китае проживало всего 790 тыс. миллионеров, то к 2014 году их численность составила уже 1,08 млн человек. За последние 2 года количество миллионеров увеличилось еще на 500 тыс. человек. По данным аналитиков, на сегодняшний день в КНР проживает 230 тыс. человек, чье состояние превышает 50 млн юаней.

Около половины богатейших граждан КНР проживают в крупных мегаполисах — Шанхае, Пекине, Гуанчжоу. Около трети являются жителями провинций Цзянсу и Чжэцзян, где расположены особые экономические зоны КНР.

По прогнозам специалистов, к концу 2017 года численность миллионеров возрастет до 1,87 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исследовательский институт Хужунь опубликовал результаты опроса, проведенного среди богатейших жителей КНР. В исследовании были задействованы почти 450 жителей Китая, чье состояние превышает 10 млн юаней ($1,45 млн).