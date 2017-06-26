Минск, 26 июня, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Вызов посла Украины Игоря Кизима в МИД Белоруссии последовал за нелестным заявлением в СМИ об учениях «Славянское братство — 2017», сообщили 26 июня в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Belarus.mfa.gov.ua Посол Украины в Белоруссии Кизим Игорь Юрьевич

«26 июня 2017 г. в МИД Беларуси в связи с тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения «Славянское братство — 2017» был вызван Посол Украины в Республике Беларусь», — сообщили в пресс-службе.

Украинскому представителю сообщили, что сказанные им слова не вписываются в тот уровень дружественных отношений, который установился между Минском и Киевом. Заявление украинского дипломата некорректно, а обвинения в несоблюдении Минском безопасности ОБСЕ — безосновательны.

«Внимание Посла было обращено на то, что учение «Славянское братство — 2017» было проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ», — сообщили в пресс-службе.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что приглашение украинского дипломата на учения — жест доброй воли с белорусской стороны. Минск всегда демонстрировал доверие и открытость по отношению к Украине.

«Важно учесть, что в полном соответствии с нашими международными обязательствами мы могли бы не приглашать на них иностранных представителей», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в 12 июня начались белорусско-российско-сербские учения «Славянское братство — 2017». Кизим выступил в белорусской столице на конференции Ostrogorski Forum.

В своей речи он заявил, что его военный атташе видел «показательный фарс», которое устроили для международных наблюдателей. На деле же они, по словам украинского посла, не увидели настоящих маневров.

«Мой военный атташе поехал туда, для них устроили показательный фарс, — сказал он. — А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Надо демонстрировать большую открытость».

Предыдущая фаза учений началась 6 июня: в ней приняли участие свыше тысячи военнослужащих из России, Белоруссии и Сербии. В ходе маневров задействованы порядка 150 единиц техники из России и Белоруссии. 14 июня она завершилась.