Киев, 26 июня, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Порядка 1 млн жителей Украины не смогут проголосовать во время выборов в 2019 году из-за отсутствия регистрации места жительства, заявила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Жанна Усенко-Черная, сообщает 26 июня пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

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По ее словам, для того, принять участие в выборах президента Украины и депутатов в Верховную раду, жители Украины обязаны иметь регистрацию места жительства.

«Мы будем иметь около одного миллиона граждан Украины, которые не смогут воспользоваться своим избирательным правом том, что они не имеют регистрации», — сказала Усенко-Черная.

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Заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук отметила, что вопрос о регистрации места жительства является наиболее острым на Украине, поскольку от него зависит возможность граждан получать доступ к образованию, медицине, а также к выборам.

Она также добавила, что вопрос о регистрации места жительства стал особенно актуальным после 2014 года, когда в стране появилось большое число внутренне перемещенных лиц.

Напомним, по данным ООН только 5−7% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса на Украину имеют официальный договор об аренде, а 22% ВПЛ возвращаются в республики, поскольку не могут арендовать жилье на Украине.