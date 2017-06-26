Киев, 26 июня, 2017, 15:52 — ИА Регнум. «Понятно, что львиная доля наших переговоров была посвящена ситуации на востоке нашего государства, противодействию «российской агрессии» в отношении независимой и суверенной Украины и ситуации в Крыму. Могу отметить, что мы очень детально обговорили все обстоятельства, определили все обстоятельства тактики наших действий на несколько недель. Мы договорились о том, чтобы провести консультации и согласовать позицию, чтобы повысить эффективность возможной встречи в «нормандском формате». Нам не нужны многочасовые переговоры. Мы считаем, что должны быть качественно подготовленные документы. Утверждение этих документов должно принести мир на многострадальную украинскую землю. Этот мир может выглядеть в виде завершения «российской агрессии», — сказал Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, Франция поддержала позицию Украины относительно необходимости установления режима полного прекращения огня в Донбассе. После этого будет реализована политическая часть Минских соглашений. «Мы уверены в том, что компонент безопасности Минских соглашений должен предшествовать политическому компоненту и активизации роли ОБСЕ, включая и вооруженную миссию ОБСЕ. Присутствие миссии ОБСЕ (в Донбассе — ред. ИА REGNUM ) 24 часа в сутки — является залогом мирной имплементации Минских соглашений», — считает Порошенко.

Он выразил надежду на то, что «нормандский формат» переговоров активизирует процесс обмена заложников: «Отдельно мы уделили внимание ускорению процесса освобождения заложников. 128 украинских заложников находятся на «оккупированной территории» и более 40 в российских тюрьмах. Мы ожидаем, что в результате оживления консультаций в «нормандском формате», мы добьемся очень существенного прогресса в этой чувствительной сфере».

Президент отметил, что ему импонирует подход Макрона, «направленный на достижение конкретного результата в рамках Минских соглашений»: «Есть договоренность о том, что мы «положим на бумагу» проекты решений «нормандского формата», возможно, они будут иметь название «формула Макрона». Мы сможем на сегодняшний день предъявить обществу план установления мира и «деоккупации» востока Украины. Украина готова неукоснительно выполнять все пункты Минских соглашений. Позицию относительно разведения сил мы также готовы выполнять, при условии, что ОБСЕ будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю на точках разведения. Нам очень приятно, что нас поддерживают наши европейские партнеры. Вчера наши Силы спецопераций в очередной раз задержали «россиян» на нашей территории. Я продемонстрировал документы этих «россиян», показания. Российской стороне будет трудно занимать традиционную позицию — их там нет. Они есть».

Президент также проинформировал об усилении сотрудничества с Францией в сфере экологии, образования и инвестиций: «Мы договорились провести заседание двусторонней экономической межправительственной комиссии. Мы договорились о конкретных направлениях в сотрудничестве — в сотрудничестве в энергетической сфере. В том числе я поднял вопрос привлечения французских инвесторов в сфере переработки мусора. Очень важно наше сотрудничество в сельскохозяйственной, перерабатывающей сферах и улучшению инвестиционного климата… Договорились, что сегодня у меня после встречи с руководителем правительства состоятся встречи с рядом ведущих французских инвесторов».

Напомним, 26 июня президент Порошенко осуществляет рабочий визит во Францию. В рамках визита глава государства встретился с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также запланированы его встречи с премьер-министром Французской республики Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше. Ранее посол Франции на Украине Изабель Дюмон сообщила, что главы государств среди прочего обсудят «нормандский формат» переговоров по Донбассу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в Берлине главы государств Германии, России, Франции и Украины провели последнюю встречу в «нормандском формате». Тогда стороны подтвердили необходимость реализации Минских соглашений для скорейшего прекращения военного конфликта в Донбассе.