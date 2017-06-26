Чебоксары, 26 июня, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Чувашия отметила 24 июня День Республики. Главный национальный праздник, который отмечается с 1995 года и который ранее политически нещадно использовался как повод привлечь в республику высоких гостей и отпиариться по полной, с каждым годом мельчает. В этом году единственным «высоким гостем» на всех ключевых площадках был глава Чувашии Михаил Игнатьев со своей административной свитой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Какой же праздник без гостей?

Не состоялся анонсируемый властями визит приволжского полпреда Михаила Бабича, который должен был принять участие в церемонии закладки капсулы под будущий кадетский корпус ПФО. Сорвалась ожидаемая поездка зачастившего в последние годы в регион земляка, замминистра строительства РФ Андрея Чибиса, который должен был открыть после реконструкции Московский мост в Чебоксарах, строящегося на федеральные деньги. От двух палат парламента публично засветился только сенатор Вадим Николаев: примечательно, что его имя в списке гостей Чебоксарского экономического форума было озвучено первым, но он молчаливо просидел всю пленарную часть. Другой сенатор, первый вице-спикер Совета Федерации и экс-президент Чувашии Николай Фёдоров официально нигде не светился, но примечательно отсвечивал, преподнеся показательный «подарок» Михаилу Игнатьеву.

Депутаты Госдумы от Чувашии добрались до Чебоксар только к выходным, проигнорировав юбилейный экономический форум, — видимо, в силу его незначительности. Кроме того, большая половина думцев (коммунист Валентин Шурчанов, справороссы Анатолий Аксаков и Олег Николаев) отдыхала и работала по своей индивидуальной программе. При этом стоит отметить, что ко Дню Республики Чувашия чудесным образом увеличила своё представительство в Госдуме: на минувшей праздничной неделе мандат Марата Сафина был официально передан единороссу Николаю Малову, но республиканские власти данный факт не порадовал, они умудрились избежать публичных поздравлений — вероятно, в силу самодостаточности и перспективности фигуры вице-спикера Госсовета и главного чувашского единоросса, который вполне может занять место главы региона.

Частично снивелировать крах национального праздника помогли традиционные массовые мероприятия, которые уже стали брэндом и прочно ассоциируются с Днём Республики, а также участницы конкурса красоты «Мисс Поволжья» — чувашские красавицы славились ещё со времён «Мисс России-1996» Шуры Петровой.

Юбилейный форум, историческое событие

Предварял праздник Х Чебоксарский экономический форум, пленарное заседание которого второй год проходит в формате «Делового завтрака». В лучших традициях хороших юбилеев можно было предположить, что республику посетят известные федеральные спикеры-тяжеловесы. Или хотя бы один. Но в результате если что и было на высоте на пленарном заседании, так это красивые девушки-официантки, ресторанный сервис и изысканная еда, которой потчевали гостей. Красивые девушки стали украшением межрегиональной выставки «Регионы — сотрудничество без границ», чем привлекли к себе больше внимания, чем речи чиновников, прибывших на открытие после плотного «делового завтрака».

Содержательно пленарная часть форума была непримечательной, а порой откровенно скучной, что усиливала специфическая акустика зала. Глава Чувашии Михаил Игнатьев бравировал вторым местом по состоянию инвестиционного климата — то есть созданию условий для прихода инвесторов в регион, при этом объём инвестиций в последние годы только падает. Банкиры говорили об импортозамещении, представители зарубежных компаний — о заинтересованности в сотрудничестве. Генеральный директор агентства «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков вручил под овации Михаилу Игнатьеву очередной рейтинг Чувашии, при этом успев подпортить праздничное настроение лестным отзывом о депутате Госдумы от Чувашии Анатолии Аксакове («Справедливая Россия»). Парламентарий работал над законом о применении национальных рейтингов. «Это его епархия», — заявил Гришанков.

Ко Дню Республики в Чебоксарах приурочили открытие детского сада в микрорайоне «Новый город» и «историческое событие» — открытие первой очереди Московского моста, общая стоимость реконструкции которого составляет 1,5 млрд рублей. При этом второе превратили в карнавальное шествие с участием спортсменов (лыжероллеров, велосипедистов, картингистов), коммунальной техники и спецтранспорта в три ряда, троллейбусов. Присутствие спортсменов власти объясняли тестом на «ровность асфальта», что походило на демо-версию проверки качества дороги «стаканом Немцова». К слову сказать, подъезды к мосту не выдержали первый же тест погодой: ливнем размыло свежеуложенный асфальт.

Официальные релизы с места событий походили больше на высокую чиновничью поэзию.

«А затем наступил торжественный момент праздничного мероприятия — был дан старт движению по новому Московскому мосту. Приветственно завертелись чёрно-белые клетчатые флаги «пит-стопа», зажглись огненные фонтаны… И в завершение праздничного шествия на Московский мост вышла колонна доблестных мостостроителей, которые в круглосуточном режиме на протяжении 1,5 лет работали на возведении важнейшего для города Чебоксары объекта. «Спасибо!», «Благодарим за мост!», «Вы герои!», «Ура строителям!» — кричали им чебоксарцы из автомобилей и пешеходных тротуаров», — говорится, к примеру, в одном из них.

… и наряженные

Поэтический образ усилил праздничный дресс-код чиновников, которых нарядили по последнему писку национально-политической моды, — все, как и «законодатель мод» Михаил Игнатьев, были в сорочках, а некоторые и в галстуках с национальным рисунком. Этот коллаж «наряженных» дополнялся сюжетом, словно взятым из басни Крылова, где герои чуть не охрипли, хваля друг дружку: чиновники сначала благодарили друг друга, затем — Путина и правительство, досталось «также всем, кто задействован в реконструкции, за проделанную качественную работу» (цитата из пресс-релиза).

Справедливости ради отметим, что именно Чебоксары создали некую «подушку безопасности» в части сохранения статуса главного национального праздника. И это касается не только открытия и ввода новых объектов, в числе которых также детский сад в «Садовом», новая линия на местной кондитерской фабрике, обновлённая Московская набережная. Не нарушая традиций проведения главных массовых мероприятий (фестиваль народного творчества «Родники России», районные праздники, фестиваль фейерверков, конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая»), которые уже стали брэндовыми и продолжают собирать зрителей, в этом году столица апробировала новый проект: детский хор из 1000 лучших голосов России. Из них более 600 детей — из других регионов страны, что стало открытием Дня Республики. Жители и гости столицы оккупировали заранее площадку, где должен был состояться концерт, ожидая даже под ливнем. Как только полил дождь — дети дружно одели дождевики, вымокли только музыканты и дирижёр Морис Яклашкин.

Для сравнения отметим, что Порецкий район, который стал основной площадкой празднования, смог к Дню Республики построить только фельдшерско-акушерский пункт, подготовить пару выставок и привычные концерты.

Примечательно, что в этом году в День Республики на улицах Чебоксар стало меньше отдыхающих и празднующих. Эти праздничные выходные ничем не отличались от обычных рядовых: мало людей, мало машин. И дело не только в погоде, на которую чиновникам проще всего всё списать. С одной стороны, праздник, который более 20 лет отмечается в одном и том же формате и сейчас идёт «по накатанной», возможно, себя исчерпал: людям нужны новые события и новые подходы, соответствующие духу времени. С другой стороны, людям не до праздников при нынешней экономической ситуации в целом в стране и в Чувашии в частности: одни выезжают на свои огороды, готовя запасы на зиму, другие — на заработки. Деградировавшее последние десятилетия авиасообщение за год выросло в разы: только в Москву — три рейса в сутки, что свидетельствует об активности трудовых ресурсов и, хочется надеяться, бизнес-связей.

Ничто не предвещало праздник

Что до связей и коммуникаций внутри республики, то их можно охарактеризовать как «ничто не предвещало праздник»: даже банальных афиш и растяжек на улицах было почти не встретить. Государственные местные СМИ что-то, конечно, вещали — но кто же смотрит телевизор летом. Социальные сети, мягко говоря, не были перегружены информацией о событиях. Радио в машине как будто старательно замалчивало о достижениях региона: информационная повестка состояла из жуткого происшествия сначала о пропаже девочки, всеобщем всенародном поиске, а затем найденном теле ребёнка в гараже. Даже традиционные ежегодные праздничные выпуски в федеральной правительственной «Российской газете» канули в Лету.

К празднику подготовилась только команда Николая Федорова, которая преподнесла Михаилу Игнатьеву информационный «подарок». Либеральная «Новая газета» посвятила материал «Серебряный позер» гению главы Чувашии и его «инвестиционному чуду» — второму месту республики во всероссийском рейтинге состояния инвестиционного климата, который готовит Агентство стратегических инициатив и который «отражает не реальное положение дел, а настроения предпринимательского сообщества». А в Чувашии «по подавляющему большинству важнейших экономических и социальных показателей, каким-то чудом выживающий бизнес находится в критической зависимости от благосклонности республиканской власти». И «эти манипуляции не могут изменить реальную статистику», которая «в Чувашии удручающая».

«Но страна готовится к президентским выборам, а люди будут голосовать не за мифический инвестиционный климат. Поэтому Михаилу Игнатьеву стоило бы не блистать в Петербурге, а больше работать в Чебоксарах. Или освободить место для действительно эффективного руководителя», — «заказало» издание Михаила Игнатьева.

Кроме того, «Реальное время» исследовало экономику региона, опубликовав огромную статью под заголовком «Чувашский крупный бизнес: как местные «царьки» и российские олигархи поделили регион, оставив ему шоколадки». Даже начало не предвещало ничего хорошего:

«Чувашская Республика — один из самых бедных регионов Поволжья. Отражается это и на топе крупнейших предприятий. Из-за отсутствия природных ресурсов лидерство здесь остается за энергетиками и оборонщиками. При этом зачастую многие крупные предприятия давно перешли под контроль российских корпораций и олигархических кланов. Удивительным образом в чувашский бизнес запустили руку и бизнесмены из других регионов. На этом фоне резко бросается в глаза второе место в рейтинге кондитерского гиганта — фабрики «АККОНД»…

Ещё вчера предприятия — второстепенного, а может даже и третьестепенного, читается в подтексте. Далее — ещё драматичнее:

«В Чувашской Республике (далее — ЧР) одна из самых слабых экономик Поволжья. Она уступает даже северному соседу — Марий Эл (189,9 млрд рублей) и Удмуртии (444,4 млрд рублей). Оборот ста крупнейших компаний ЧР составляет всего 179,6 млрд рублей. Меньше только в Кировской области, где выручка ста крупнейших компаний в 2015 году составила всего 157,5 млрд рублей».

И так далее…

А что чувашские власти? Они заняты собой. Половина правительства — новые люди, которых считают временщиками, решающих не стратегические задачи, а, скорее, личные: до конца срока Игнатьева совсем немного осталось.

Полоса чёрная и синдром усталости

Показательны пресс-релизы визита Николая Фёдорова на родину: он лично поздравил митрополита Чувашского и Чебоксарского Варнаву в днём тезоименитства (кстати сказать, лицо владыки на совместной фотографии было уставшим и утомлённым), провёл приём граждан по личным вопросам, на котором «обсуждены социальные проблемы», дал юридические консультации и выразил готовность оказать содействие. В поздравлении Фёдорова в честь Дня Республики приведена цитата чувашского просветителя Ивана Яковлева:

«Самое малое дело можно осветить и осмыслить любовным к нему отношением и самое большое можно уронить и обесславить отношением небрежным и нерадивым».

Михаил Игнатьев тоже поздравил ‑ и лично митрополита, и соотечественников. И снова сообщил о втором месте в рейтинге состояния инвестиционного климата…

Сравнивая двух политиков и периоды их правления, депутат Олег Николаев рассказывает известный анекдот: «Я думал, что та полоса была чёрная, а теперь понимаю, что тогда была полоса белая».

Лидер чувашских «Патриотов России» Владислав Солдатов ещё более категоричен: «У всех — синдром усталости. Власть устала думать и работать. Народ устал от власти и праздников».