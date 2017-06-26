Красногорск, 26 июня, 2017, 15:44 — ИА Регнум. У редких черных аистов, поселившихся в одном из районов Подмосковья, появился птенец, об этом сегодня, 26 июня, сообщают корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

Pixel-mixer Черный аист

«Визуальное наблюдение показало, что птенец чувствует себя хорошо, родители регулярно прилетают его кормить. Чтобы не доставить дискомфорта птицам, от портретного фотографирования решено было отказаться, наблюдения проводятся краткосрочно и как можно более незаметно», — сообщили в пресс-службе.

Также в министерстве заявили, что местонахождение гнезда биологи не называют, чтобы избежать «наплыва» людей, желающих посмотреть на редкую птицу.

Стоит отметить, что черный аист внесен в Красную книгу России. Образовывать брачные пары птица может уже с трех лет. В кладке, обычно, содержится 4−5 яиц, а насиживают яйца оба родителя попеременно. Птенцы вылупляются спустя 1−2 суток, после чего через два месяца они встают на ноги и покидают гнездо для миграции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний случай, когда гнездование черных аистов под Москвой было зафиксировано, относится к 20-м годам прошлого столетия.