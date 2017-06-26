Москва, 26 июня, 2017, 15:30 — ИА Регнум. В России за неделю (14−21 июня) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8% и составила 830 тыс. 639 человек. Годом ранее этот показатель составлял 991 тыс. 293 человека, сообщили в Минтруда РФ.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 70 регионах.

В 12 регионах отмечен рост численности безработных граждан.

Не изменилась численность безработных в Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Липецкой области.

По состоянию на 21 июня 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России в мае 2017 года численность рабочей силы составила 76 млн человек, или 52% от общей численности населения страны. Уровень занятости населения сложился в размере 59,3%, уровень безработицы — 5,2%.

Напомним, в России число безработных снижается более трех месяцев. С 15 марта 2017 года (923 тыс. 615 человек) и по настоящее время работу нашли 92 тыс. 976 безработных.

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