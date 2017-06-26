Чикаго, США, 26 июня, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали восемнадцать российских игроков на драфте новичков, прошедшем в Чикаго.

Skitterphoto Хоккей

В первом раунде драфта был выбран только один российский хоккеист. Им стал воспитанник московского «Динамо» Клим Костин, который был задрафтован клубом «Сент-Луис» под общим 31-м номером.

В остальных раундах драфта было выбрано еще 17 российских игроков. Второй раунд — форвард Александр Волков («Тампа Бэй»); третий раунд — нападающие Андрей Алтыбармакян («Чикаго»), Алексей Липанов («Тампа Бэй»), голкиперы Кирилл Устименко («Филадельфия») и Даниил Тарасов («Коламбус»), защитник Дмитрий Саморуков («Эдмонтон»).

Четвертый раунд — голкипер Максим Жуков («Вегас»), форварды Никита Попугаев («Нью-Джерси»), Алексей Торопченко («Сент-Луис») и Владислав Кара («Торонто»).

Пятый раунд — нападающие Игорь Швырев («Колорадо») и Кирилл Максимов («Эдмонтон»). Шестой раунд — форварды Дмитрий Смирнов («Колорадо»), Павел Колтыгин («Нэшвилл») и Андрей Светлаков («Миннесота»). Седьмой раунд — защитник Егор Зайцев («Нью-Джерси») и форвард Иван Чехович («Сан-Хосе»).

Канадцы традиционно стали первыми по числу задрафтованных хоккеистов. Представителей «кленовых листьев» оказалось 87. На втором месте американцы (47), далее идут шведы (27) и финны (23).

Впервые в истории под первым номером был выбран швейцарский хоккеист. Им стал нападающий Нико Хишир, который был признан лучшим новичком Канадской хоккейной лиги. Он был выбран клубом «Нью-Джерси».