Киев, 26 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в скором возвращении в российский Крым украинских флагов, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму, 1893

В обращении ко Дню крымско-татарского флага он отметил, что стремление вернуть Крым Киеву «еще больше роднит» украинцев и крымских татар.

«Несмотря на трудности, мы все уверены — вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму», — считает Порошенко.

Напомним, впервые голубой флаг с жёлтой эмблемой был принят национальным съездом крымских татар (Курултаем — прим. ИА REGNUM ) в 1917 году, после Февральской революции в России.

30 июня 1991 года вновь созванным Курултаем этот флаг был повторно принят в качестве национального. С 2010 года 26 июня отмечается крымскими татарами как день крымско-татарского флага.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором «за» проголосовало большинство жителей полуострова. Киев считает этот референдум незаконным, а Крым — «временно аннексированной территорией».

В Москве неоднократно объясняли, что процедура воссоединения региона с РФ соответствовала всем нормам международного права.